Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika

Medipol Başakşehir maçından notlar

21.11.2020 19:00
Medipol Başakşehir maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan 6 değişiklik-Gökhan Töre tek antrenmanla kadroda-N'Koudou ilk kez maç kadrosunda-Utku Yuvakuran iğne ile sahada-Derbi öncesinde Dorukhan sınırdaOLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

- Sergen Yalçın'dan 6 değişiklik

- Gökhan Töre tek antrenmanla kadroda

-N'Koudou ilk kez maç kadrosunda-Utku Yuvakuran iğne ile sahada-Derbi öncesinde Dorukhan sınırda

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,-

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Kerem Ersoy üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakat, cezalı ve hasta oyuncuların fazla olması nedeniyle son Gaziantep maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti.Kalede cezalı Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı görevlendiren Sergen Yalçın, savunma 4'lüsünü Dorukhan, Necip, Montero ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum hattında Ghezzal, Mensah, Atiba ve Larin'e şans tanıdı. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.GÖKHAN TÖRE TEK ANTRENMANLA KADRODASiyah-beyazlılarda, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Gökhan Töre, 2 maçlık aranın ardından kadroya döndü. Denizlispor maçının ardından sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, bu hafta takımla tek antrenman katılmasına rağmen eksik isimlerin çokluğu nedeniyle müsabaka kadrosuna alındı. N'KOUDOU İLK KEZ MAÇ KADROSUNDASiyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, bu sezon ilk kez lig karşılaşmasında kadroya girdi. Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki PAOK maçında görev alan N'Koudou daha sonrasında sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta forma giyemedi. Fransız kanat oyuncusu böylece 89 gün sonra bir karşılaşmanın kadrosunda kendisine yer buldu. UTKU İĞNE İLE SAHADASiyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu'nun cezalı duruma düşmesinin ardından Başakşehir karşısında kaleyi kimin koruyacağı büyük merak konusuydu. Yedek kaleci Utku Yuvakuran'ın adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında kaleyi Emre Bilgin'in koruması gündeme gelmişti. Ancak Utku Yuvakuran, iğne ile Başakşehir mücadelesinde 11'deki yerini aldı.DERBİ ÖNCESİNDE DORUKHAN SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte, Başakşehir karşılaşması öncesinde Dorukhan Toköz, sarı kart sınırında bulunuyor. Geride kalan 7 haftada 3 sarı kart gören Dorukhan, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi halinde, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika Spor


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