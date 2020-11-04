Medipol Başakşehir-Manchester United maçından notlar - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Manchester United maçından notlar

04.11.2020 21:03
Medipol Başakşehir-Manchester United maçından notlar, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.

Crivelli ve Mahmut Tekdemir kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekipte, geçen hafta sonu ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Enzo Crivelli ile sakatlığı süren Mahmut Tekdemir kadroda yer almadı.

Takımla antrenmanlara başlayan ancak henüz hazır olmayan Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

İstanbul ekibinde bir diğer eksik ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Junior Caiçara.

Bakan Kasapoğlu da maçı statta izledi

Başakşehir Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte takip etti.

Tribünlerde Türk bayrakları yer aldı

Medipol Başakşehir'in, Manchester United ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.

Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlere de asıldı.

Manchester United, Başakşehir, Okan Buruk, PSG, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Manchester United maçından notlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimine dikti Bakan Koca'dan tanı konmamış koronavirüs taşıyıcılarına karşı uyarı Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların görüntüsü endişelendiriyor
Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini haftalık 2 milyon TL karşılığında uzatacak Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini haftalık 2 milyon TL karşılığında uzatacak         
20:58
Bahis siteleri başkanlık için Joe Biden'ın şansını açık ara daha yüksek görmeye başladı Bahis siteleri başkanlık için Joe Biden'ın şansını açık ara daha yüksek görmeye başladı         
20:36
DEVA ve Gelecek Partisi 'Millet İttifakı'na katılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren sözler DEVA ve Gelecek Partisi 'Millet İttifakı'na katılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren sözler         
20:26
Başarşehir'den tarihi gol! Temcilcimiz, İngiliz devi karşısında öne geçti Başarşehir'den tarihi gol! Temcilcimiz, İngiliz devi karşısında öne geçti         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2391 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2391 yeni hasta tespit edildi         
19:01
ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti         
17:48
Koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edilen 109 yaşındaki Penbe Peker hayatını kaybetti Koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edilen 109 yaşındaki Penbe Peker hayatını kaybetti         
17:03
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 21:11:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir-Manchester United maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei