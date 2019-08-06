Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına doğru - Okan Buruk

Medipol Başakşehir Teknik Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri Olympiakos ile zorlu iki maç oynayacaklarını ve sonucunda turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri Olympiakos ile zorlu iki maç oynayacaklarını ve sonucunda turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

Okan Buruk, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına kaleci Mert Günok ile birlikte katıldı.

Heyecanlı bir gün yaşadıklarını belirterek sözlerine başlayan Buruk, "Bizim için çok önemli ilk karşılaşma, Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçip Şampiyonlar Ligi'nde olmak isteyen iki takım var. Biz de bu takımlardan biri olmak istiyoruz. Oyuncularıma ve takımıma inancım çok güçlü ve iki maçlık periyodu doğru bir şekilde geçip bu turu geçen takım olmak istiyoruz. Ayrıca rakibimizin çok iyi ve güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Plzen ile oynadıkları iki maçı da izledik, güçlü ve eksik yanlarını biliyoruz. Karşımızda hem içeride hem de dış sahada iyi bir takım bulacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk maçta alınacak sonucun turun galibini belirlemeyeceğinin altını çizen Okan Buruk, "Bir maçla hiçbir şey bitmeyecek, iki takımın da hem dengede hem de ikinci maçı düşünerek avantaj yakalamak için Şampiyonlar Ligi ön elemesine yakışır şekilde taktiksel olarak mücadele edeceklerini düşünüyorum. İki maç sonunda daha iyi olan bu turu geçecek." sözlerine yer verdi.

Buruk, teknik direktör olarak da Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Benim tabii ki ilk Avrupa kupası maçım, futbolcuyken çok oynadım. Avrupa'da iki tane kupa kazandım. Bu tecrübelerimiz var ama teknik adam olarak ilk defa bu arenada yer alacağım. Bu heyecan çok önemli. Oyuncularımın, kulübümüzün Şampiyonlar Ligi içerisinde olmasını çok istiyorum, çok yakıştırıyorum. Bu turu geçersek bir rakibimiz daha var. Bu benim için çok büyük bir hedef, oyuncularımla beraber buna ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Geniş bir kadromuz var, kadromuzu güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. Takımımıza yaptığımız takviyelerin bizi daha yukarılara taşıdığını düşünüyorum. İyi çalıştık, iyi hazırlandık, herkese forma vermeye çalıştık, şu an en hazır olanları oynatacağız. 11'de olan ve 18'de olan tüm oyuncularımın en iyisini yapacaklarını umuyorum. 18'in içerisinde yer alacak her oyuncu bizim için çok önemli."

Buruk, Olympiakos'un etkili yanlarının sorulması üzerine ise, "Plzen ile oynadıkları iki maçı da canlı izledim. Öndeki 4 oyuncu da hem etkili hem tehlikeli. Valbuena'yı iyi tanıyoruz, rakip kalede çok büyük tehlike yaratabilecek oyuncular. Öndeki 4 oyuncu, hem sağ bek hem sol bek hücuma katılıyor. 6 tane hücuma destek veren oyuncuları var, burada en çok öne çıkan Valbuena ve Guerrero, sağ taraf özellikle. Belki eksik olarak bu oyuncuların zaman zaman sadece hücumu düşünmeleri. Bunu da Olympiakos'un eksilerinden biri olarak söyleyebiliriz."

Buruk, hem Avrupa kupalarının hem de ligin kendileri için önemli olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Başlangıç çok önemli moral anlamında, ilerleyen süreçte de lig ve Avrupa kupalarını bir arada gitmesinin özellikle doğru hazırlanan takımlar için çok zor olmadığını görüyoruz. Tüm dünya bu şekilde oynuyor. Programlamanızı doğru yaparsanız, iki kluvarda olmanın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Kadromuzdaki her oyuncu her maçta oynayabilecek düzeyde. Şu anda ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek ben takım olarak iki kulvarda da en iyi yere gitmeye çalışan takım olacağımızı söyleyebilirim. Hem kulüp hem de oyuncular için.hem maddi anlamda büyük bir gelir, hem de manevi anlamda, üçüncüsü Türkiye'yi temsil ediyoruz. Hem Avrupa kupası hem lig bizim için iki hedef olacak."

Mert Günok: "Gol yemeden galip gelerek iyi bir avantaj sağlamak istiyoruz"

Kaleci Mert Günok da zorlu iki maç oynayacaklarını belirterek, "İyi bir takımla iki zor maç yapacağız. Hocamızın biz olan inancını biliyoruz, kamptan itibaren güzel bir şekilde çalıştık, şimdi sıra maçlara geldi. Hocamızın da söylediği gibi kolay olmayacak ama Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için oynanan maçlar zor takımlarla oynanıyor. Gücümüzün farkındayız, iyi çalıştığımızı biliyoruz. Umarım iki maçı da iyi şekilde tamamlayıp, özellikle yarınki maçta gol yemeden galip gelerek iyi bir avantaj sağlamak istiyoruz. Kulübümüz için ve teknik ekibimizin için de Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak çok önemli, bunun farkındayız, iyi hazırlandık, umarım gülen taraf biz oluruz." şeklinde konuştu.

Mert, savunmaya takviyeler yapılmasının aktarılması üzerine ise, "Kendi performansımın üzerine koymak hedefim. Defans bölgesinde yeni oluşum var diyebiliriz, biraz geç katılmış gibi görülseler de yeni arkadaşlarımız daha önce oynayanlar kadar değerli ve iyi oyuncular. Uyum anlamında çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı

İmamoğlu'dan, Kabataş Martı Projesi açıklaması

AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması

Tedbir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin