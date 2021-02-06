Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla mağlup oldu - Son Dakika

Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla mağlup oldu

06.02.2021 18:27
Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla mağlup oldu, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Ndao'nun ortaladığı topa kale önünde Jimmy Durmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

65. dakikada Crivelli'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Guiliano'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Aykut kornere çeldi.

68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Guiliano'nun yerden ortasında arka direkte Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

69. dakikada hakem Halil Umut Meler VAR'a danışarak gol pozisyonu öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

85. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri yaptığı ortada kaleci Aykut topu elinden kaçırdı. Kale önünde Demba Ba'nın seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale önünde bulunan Fatih Karagümrük savunmasından döndü.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Muhammed xx, Duarte xx, Epureanu xx, Hasan Ali xx, Azubuike xx, Mahmut xx (Ndayishimiye dk. 46 x) Ömer Ali xx (Fernandes dk. 60 x), Guldbrandsen xx, Guiliano x, Crivelli xx (Ba dk. 77 x)

Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Ravil, Ponck, Uğur, Emir, Cemali

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray xx, Roco xx, Campi xx, Balkovec xx, Jimmy xx, Ndao xxx (Lens dk. 87 ?), Castro xx (Vato dk. 87 ?), Bertolacci xx, Borini xx (Salibur dk. 82 ?), Ademi x (Sobiech dk. 68 x)

Yedekler: Yavuz, Alpaslan, Mevlüt, Fatih, Aksel, Emre

Teknik Direktör: Şenol Can

Gol: Jimmy (dk. 52) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Campi (Fatih Karagümrük), Azubuike (Medipol Başakşehir)

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla mağlup oldu - Son Dakika


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