Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla mağlup oldu - Son Dakika

85. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri yaptığı ortada kaleci Aykut topu elinden kaçırdı. Kale önünde Demba Ba'nın seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale önünde bulunan Fatih Karagümrük savunmasından döndü.

69. dakikada hakem Halil Umut Meler VAR'a danışarak gol pozisyonu öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

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