Medipol Başakşehir, Vieira'yı Belçika ekibine kiralık olarak gönderdi

Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'yı Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, bir yıllığına Belçika Ligi takımlarından KV Red Star Waasland-Beveren'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:19 - Kaynak: AA
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