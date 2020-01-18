Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor'u 4 -1 yendi - Son Dakika

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Jahovic'in ara pasında topla buluşan Bifouma'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

22. dakikada Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta Farnolle'nin çift yumrukla uzaklaştırdığı topa ceza yayında buluşan Visca'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

26. dakikada Demba Ba'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Elia'nın plasesinde Farnolle gole izin vermedi. Farnolle'den seken topu kale dibinde Crivelli tamamlamak isterken, Mina araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Elia'nın ortasında ceza sahası içinde İrfan Can'ın kafa vuruşu Hadebe'ye çarparak Demba Ba'nın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun da yerden şutu ağlara gitti. 2-0

30. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca'nın sağ çaprazdan çektiği şutu Farnolle çeldi. Yükselen topu önünde bulan Demba Ba, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Ancak hakem Serkan Tokat, VAR'ı dinleyerek pozisyonda el var gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakikada Clichy'nin ortasında topla buluşan Visca, pasını İrfan Can'a çıkardı. İrfan ceza sahası çizgisi üzerinden topu filelere gönderdi. 3-0

36. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Acquah pasında ceza alanı içinde topla buluşan Jahovic'in şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

41. dakikada sol kanattan Clichy'nin ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mahmut Tekdemir, yaptığı düzgün vuruşla farkı 4'e çıkaran golü kaydetti. 4-0

45+1. dakikada sol kanattan Bifouma'nın yerden pasında ceza sahası içinde Guilherme'nin şutu filelere gitti. Ancak VAR'a giden hakem Serkan Tokat, önceki pozisyonda Demba Ba'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

58. dakikada Bifouma'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Guilherme'nin şutunu Mert Günok kornere çeldi.

64. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza sahası içinde Jahovic'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1

75. dakikada gelişen Malatya atağında Guilherme'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

81. dakikada Başakşehir'in ceza alanın hemen dışından kazandığı frikikte topun başına geçen Junior Caiçara'nın yaptığı şık vuruş yan ağlarda kaldı.

90+2. dakikada İrfan Can'ın kullandığı korner atışında ön direkte topla Aleksic'in kafa vuruşunda Farnolle gole izin vermedi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat xx, Tarık Ongun xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

M.Başakşehir: Mert xxx, Çaiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxx, Mahmut Tekdemir xxx (Gulbrandsen dk. 83 ?), İrfan Can xxx, Edin Visca xxx (Aleksic dk. 76 x), Elia xx, Crivelli xxx, Demba Ba xxx (Mehmet Topal dk. 67 x)

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur, Skrtel, Aziz Behich, Azubuike, Berkay, Kerim Frei

Teknik Direktör: Okan Buruk

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Mina x (Murat dk. 45 x), Hadebe x, Sakıb x, Robin Yalçın x, Acquah x (Donald dk. 76 x), Bifouma x, Fofana x (Umut Bulut dk. 61), Guilherme x, Jahovic x

Yedekler: Ufuk, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Chaaleli, Ahmed Ildız, Gökhan Töre, Erkan Kaş

Teknik Sorumlu: Ali Ravcı

Goller: Visca (dk. 22), Demba Ba (dk. 27), İrfan Can (dk. 33), Mahmut Tekdemir (dk. 41) (Medipol Başakşehir), Jahovic (dk. 64) (Yeni Malatyaspor)

Sarı katlar: İrfan Can, Demba Ba (Medipol Başakşehir), Bifouma, Acquah, Robin Yalçın, Hadebe (Yeni Malatyaspor)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)