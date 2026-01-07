Medya ve Eğitim İşbirliği - Son Dakika
Medya ve Eğitim İşbirliği

07.01.2026 15:21
DAGC ve DGF yöneticileri, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) yönetimi Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, DGF Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Mesut Gülrek, Talip Akpunar, Nihat Kılıçoğulları ve Orhan Bozkurt ve Foto Muhabiri Muhammet Cem Bakırcı'nın da katıldığı ziyarette kurumsal iş birlikleri ve gündemdeki konularla ilgili istişarelerde bulunuldu.

DAGC ve DGF heyeti, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a, Erzurum'un eğitim hayatına katkıları ve bu yöndeki çalışmaları sebebiyle teşekkür plaketi sundu.

DAGC Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Orhan Bozkurt da, "Suskun Kentin Çığlığı" adlı kitabını imzalayarak Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında basının önemli bir görev üstlendiğini belirterek bu vesileyle tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Medya, Yerel, Son Dakika

