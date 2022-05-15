MEGA YAT BODRUM'DA - Son Dakika
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MEGA YAT BODRUM'DA

15.05.2022 16:21

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarına, dünyanın en uzun 22'nci yatı olduğu belirtilen 'Flying Fox' demir attı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarına, dünyanın en uzun 22'nci yatı olduğu belirtilen 'Flying Fox' demir attı. Mega yatta kimin olduğu bilinmiyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da süper mega yat hareketliliği devam ediyor. Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki 21 metre genişliğindeki 'Flying Fox' sabah saatlerinde Kumbahçe açıklarına demir attı. 2019 yılında Almanya'da üretilen ve 300 milyon dolar maliyeti olan çelik zırhlı gövdeye sahip süper yatta 12 metrelik yüzme havuzu bulunuyor. Üzerinde değeri 10 milyon dolardan fazla bir helikopter bulunan yatta aynı zamanda 2 helikopter pisti yer alıyor. Toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip olan yatta, aynı zamanda 11'i VİP olmak üzere 36 kabin ye alıyor. Bunun yanı sıra yatta jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, restoran ve sinema imkanı bulunuyor.

Motor yatların uzunluk sıralamasına göre 22'nci sırada gösterilen 'Flying Fox'un haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 3 milyon euro olarak belirtiliyor. Yatta kimin olduğu ise bilinmiyor.

MEGA YAT BODRUM'DA
MEGA YAT BODRUM'DA
MEGA YAT BODRUM'DA
MEGA YAT BODRUM'DA
MEGA YAT BODRUM'DA
MEGA YAT BODRUM'DA
MEGA YAT BODRUM'DA
MEGA YAT BODRUM'DA

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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