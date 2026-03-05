Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

05.03.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmam nikahında mehir olarak istediği arabanın fiyatı dikkat çekti. İmamın "Mehir olarak ne istiyorsun?" sorusuna gelinin Mercedes G63 istemesi dikkat çekti.

Bir düğün hazırlığı sırasında kıyılan imam nikahında gelinin mehir talebi, damat tarafını ve tanıkları hayrete düşürdü.

Nikah sırasında imamın mehir talebini sorması üzerine gelin, Mercedes G63 istediğini söyledi. Gelin, "Alamıyorsa da canı sağ olsun, ben razıyım. Hocam, siz G63 yazın" sözleriyle talebini dile getirdi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

G63'ÜN DEĞERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gelinin istediği Mercedes-AMG G63 model aracın 2026 yılı itibarıyla Türkiye'deki piyasa değerinin yaklaşık 30 ila 40 milyon TL arasında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle nikah sırasında dile getirilen mehir talebi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

KÜLTÜRÜMÜZDE MEHİR GELENEĞİ

İslam hukukunda ve geleneksel evlilik uygulamalarında mehir, erkeğin evlilik sırasında kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği bir hak olarak biliniyor. Tarih boyunca mehir, para, altın, mülk ya da çeşitli hediyeler şeklinde belirlenebiliyor.

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:07:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.