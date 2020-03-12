Mehmet Akif Ersoy, işaret diliyle İstiklal Marşı okuyarak anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy, işaret diliyle İstiklal Marşı okuyarak anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy, işaret diliyle İstiklal Marşı okuyarak anıldı

7 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) Beyşehir Yurt Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99 yıldönümü münasebetiyle İşaret Dili ile kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy, işaret diliyle İstiklal Marşı okuyarak anıldı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) Beyşehir Yurt Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99 yıldönümü münasebetiyle İşaret Dili ile kutlama etkinliği gerçekleştirildi.


Etkinlik kapsamında, KYK'ya bağlı Beyşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversiteli öğrenciler, İstiklal Marşı'nı toplu olarak işaret diliyle okudu. Beyşehir'de Ali Akkanat Kampüsü'ndeki farklı fakülte ve yüksekokullarda öğrenimlerini sürdüren ve KYK Beyşehir Yurt Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan 50 kız öğrenci, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u yazdığı İstiklal Marşı'nın iki kıtasını işaret diliyle okuyarak andı.


Yurt bahçesinde bir araya gelen işaret dili eğitimi alan 50 öğrenci, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü dolayısıyla Yurt Müdürü Mustafa Songül, işaret dili eğitmeni Rabia Kırkan nezaretinde yurt bahçesinde buluştu. İki kız öğrenci tarafından Türk bayrağı açılmasıyla birlikte öğrenciler İstiklal Marşı'nın iki kıtasını işaret diliyle okudu, ardından hep birlikte "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlu olsun" denildi.


Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül de, işaret diliyle "Kahraman Türk askerimizin yanındayız" sözleriyle Mehmetçiğin yanında oldukları mesajını da verirken, Yurt Müdürlüğü olarak 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü nedeniyle böyle anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.


Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen işaret dili eğitmeni sayesinde yurtta kalan 50 öğrencinin 3 ay süren bir eğitim alarak düzenledikleri bu etkinliğe haftalar öncesi hazırlanmaya başladığına vurgu yapan Songül, "İşaret dilini öğrenmek çok güzel. Kız yurdumuzda 970 öğrencimiz kalıyor. Bunlardan 50'si işaret dili eğitimi aldı.Ardından bugün de bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. İşaret dili eğitmenimiz ve öğrencilerimize böylesine anlamlı bir etkinlik için yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, anma günü kapsamında Eşrefoğlu Erkek Yurdu'nda dua ve çeşitli programlar gerçekleştireceğiz" dedi. - KONYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
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