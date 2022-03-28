MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ-- - Son Dakika
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MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ--

28.03.2022 15:31

MANİSA'da, 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında, aynı okulda okuyan Fatma Semengül Amaç (12) birinci, Ceylin Alğın (12) ise ikinci oldu.

MANİSA'da, 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında, aynı okulda okuyan Fatma Semengül Amaç (12) birinci, Ceylin Alğın (12) ise ikinci oldu. Öğrenciler, toplam 700 TL'lik ödülü Mehmet Akif Ersoy'un zor şartlarda almadığı ödülü, bizler de kabul edemeyiz diyerek bağışladıkları Jandarma Genel Komutanlığı tarafından plaketle onurlandırıldı.

Şehzadeler ilçesinde, Şehzadeler Müftülüğü, 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında, 11 Mart'ta, lise ve ortaokullar arası şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmanın ortaokullar arasında yapılan 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' temalı kompozisyon yarışmasında kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki, Karaoğlanlı Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencilerinden Fatma Semengül Amaç birinci, aynı okuldan Ceylin Alğın ise ikinci oldu. Amaç 400 TL, Alğın ise 300 TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Amaç ve Alğın, Mehmet Akif Ersoy'un o zor şartlarda, kıt imkanlar içindeyken almamış olduğu ödülü, bizler de kabul edemeyiz diyerek, ödüllerinin Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlanmasını istedi. Jandarma Genel Komutanlığı da 2 öğrenciyi onurlandırmak adına plaket gönderdi. Plaketler, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara tarafından öğrencilere teslim edildi.

'ONA LAYIK BİR TORUN OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'

Birinci olan Fatma Semengül Amaç, Ödülümü bağışlamak içimden geldi. İçerisinde fedakarlığın, yoksulluğun, vatan sevgisinin yer alacağı bir yarışma yapılacağını duyunca çok heyecanlandım. Bilindiği gibi Mehmet Akif Ersoy da bütün bu mücadelenin simgesidir. Eğer bu vatan şairini yazabilirsem, tıpkı onun gibi ödülü bağışlarsam ona layık bir torun olabileceğimi düşündüm. Bu davranışımdan dolayı ailem ve arkadaşlarım beni takdir etti diye konuştu.

İkinci olan öğrenci Ceylin Alğın ise, Kurtuluş Savaşı'nın ne kadar sıkıntılı geçtiğini düşündüğüm için bu yarışmaya katıldım. Aldığım ödülü tıpkı Mehmet Akif Ersoy gibi bağışlamak istedim. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bizi onurlandırması, sevincimizi ikiye katladı. Değerli hediyeleri için şükranlarımı sunuyorum, keşke imkanımızın olsaydı da teşekkürlerimizi bizzat kendilerine söyleseydik dedi.

Karaoğlanlı Ortaokulu Müdürü Murat Arpacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay da öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ--
MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ--
MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ--
MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ--
MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ--
MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ--
MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ--
MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ--

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ-- - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEHMET AKİF ERSOY'UN İZİNDEN GİDEREK ÖDÜLLERİNİ BAĞIŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ONUR PLAKETİ-- - Son Dakika
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