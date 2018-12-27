Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

51 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vergili mesajında, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un, aziz milletin destan yazdığı istiklal mücadelesine tüm ruhuyla tüm benliğiyle katıldığını, sözleriyle şiirleriyle milletin hislerine tercüman olduğunu belirtti.

Büyük bir mücadeleyle kazanılan İstiklal Savaşı'nın, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren fikir ve edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy'un, bu toprakların ruhunu, milletin özünü yansıtan İstiklal Marşı'nı kalemiyle değil, yüreğiyle yazdığını ifade eden Vergili, şunları kaydetti:

"Onun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. Mehmet Akif Ersoy, hak ve hakikat uğruna verdiği çabayla da örnek alınacak bir mücadele ve dava adamı olmuştur. 'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diyerek de istiklal mücadelesinin ve ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getirmiştir. Vatan millet sevgisi ve mücadele azmi ile örnek bir şahsiyet olan Mehmet Akif Ersoy, gönüllerimizdeki yerini yücelterek korumaya devam edecektir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:36 Kaynak: AA

Rafet Vergili, Karabük, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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