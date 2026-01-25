Mehmet Akif İçin Bilim Kafe Buluşması

Kırklareli Üniversitesince "Bilim Kafe" buluşmaları kapsamında Mehmet Akif'in Fikri Mücadelesi Konferansı düzenlendi.
Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Çapku, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'ndeki konferansta, Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyası, fikri mücadelesi ve toplumsal etkilerini anlattı.
Konferansa, KLÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay ile akademik personel katıldı.
