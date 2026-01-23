Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden 24, 25, 26 ve 27. dönem AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Mehmet Altay için taziye mesajı - Son Dakika
