Mehmet Aslantuğ, yine dikkatleri üzerine toplayacak! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Aslantuğ, yine dikkatleri üzerine toplayacak! - Son Dakika

Mehmet Aslantuğ, yine dikkatleri üzerine toplayacak!

11 dakika önce

Limon Film/Hayri Aslan'ın yapımcılığını üstlendiği, kod adı "Bir Annenin Günahı" olan dizi için çekimler son hız devam ediyor.

Mehmet Aslantuğ, yine dikkatleri üzerine toplayacak!, System.String[]

Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve çocuğu için her şeyi yapabilecek bir annenin dramını ele alacak dizide "Sadri" karakterine hayat verecek, başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ'nun rolü için hazırlıkları devam ediyor.

Sadri, büyük bir inşaat şirketinin sahibidir. Yokluktan zenginliğe doğru giden iş hayatı boyunca elde ettiği her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak başarmıştır. İyi niyetliliği ve çalışkanlığıyla çevresindeki herkesin takdirini kazanmıştır. Ticari hayatında elde ettiği imaj evinde de farklı değildir. Ailesine sevgiyle bağlıdır ve onları her şeyin üstünde tutmaktadır.

Holding bünyesinde yer alan inşaat şirketi Türkiye'nin sayılı büyük şirketlerinden biri olmasına rağmen sıkıntılı günler yaşar. Şirketin organizasyonunu yürüttüğü kooperatifin paraları erimiş, inşaat şirketi artan maliyetlerle iflasın eşiğine gelmiştir ancak arka planda çok daha büyük sırlar ve ihanetler yatmaktadır.

Sadri, ailesini büyük borçlar altında bırakmamak, sigortadan para almak için nasıl bir yol izleyecek?

Senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı, senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul'un, genel yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun, yönetmenliğini ise Filiz Gülmez Pakman'ın yaptığı ve Filipinler'de büyük başarıyla yayınlanan "A Mother's Guilt" dizisinin uyarlaması olan dizi için geri sayım başladı.

Mehmet Aslantuğ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:05 Kaynak: Bültenler
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