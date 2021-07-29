Mehmet Ceyhan, "Oğlu aşı olmadı" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi - Son Dakika

Net Mesele:

Ya bi git ya... Dabi dabi yalandan kim ölmüş ki! Yalancı çobanın hikayesini biliyor musun sen? Meyve aromalı mı bu a$$ı?, Vitaminde var mı içinde? Benim a$ı hakkımı da size veriyorum. Oğluna vursunlar bol bol... Abla elini çekseydin de biz de görseydik ne vurduğunu :) Neyse biz de yedik.. Siz de yerseniz..