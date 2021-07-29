Son dönemlerde aşı karşıtları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı oğlunun aşı olmadığı yönündeki iddialarla eleştirmeye başlamıştı.
Bu iddialara ne yanıt vereceği merak konusu olan Ceyhan, nihayet suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaşan Ceyhan, "Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur" notunu düştü.
İşte Ceyhan'ın o paylaşımı;
Ceyhan, oğlunun fotoğrafının üzerine de "'Mehmet Ceyhan'ın oğlu aşı olmuyormuş' tezinin sonu" diye yazdı.
Son Dakika › Güncel › Mehmet Ceyhan, 'Oğlu aşı olmadı' iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi - Son Dakika