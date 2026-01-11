Mehmet Fatih Çiçekli Karaman'dan Ayrıldı

Karaman Valiliği görevinden Ardahan Valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli, düzenlenen törenin ardından Karaman'dan ayrıldı.

Valilik binası önünde düzenlenen törene, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çiçekli, burada yaptığı konuşmada, meslek hayatı boyunca nerede olduğuna değil ne yaptığına önem verdiğini söyledi.

Karaman'da vatandaşların her türlü soruna derman olmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran Çiçekli, şunları kaydetti:

"Her iyi şeyde olduğu gibi buradaki görevimizin de sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Karaman gerçekten güzel ve büyük potansiyeli olan bir kent. Karaman geçmişi ve geleceğiyle muazzam bir şehir. Yaptığımız, başlattığımız ve bitirdiğimiz işler çok değerli. Hepsinde daha değerli olanı sizin kendinize güveniz. Buna katkı sunabildiysek kalan herşey hallolur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Vali Çiçekli, daha sonra eşi Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ile kentten uğurlandı.