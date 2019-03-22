Son Dakika Haberleri: Mehmet H. Doğan Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu

Mehmet H. Doğan Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödülü'nün sahipleri belirlendi.

Mehmet H. Doğan Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu, System.String[]
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödülü'nün sahipleri belirlendi.

Türkçe'de yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkati çekmek ve Türk şiirine katkı amacıyla verilen ödüllerin bu yılki sahibi "Ece Ayhan - Şiir, Tarih, İdeoloji" adlı çalışmasıyla Ali Özgür Özkarcı oldu.

Oy birliğiyle Ali Özgür Özkarcı'ya verilen ödülün gerekçesi "Metin olarak düşündüren, bilinenleri sorgulatan tarzı, güçlü referans kullanımı, daha önceki metinlerle olan bağı ve teorik araçlarla kurduğu sağlam ilişkilendirme yöntemi" olarak açıklandı.

Bu yıl dokuz eserin katıldığı ödüllerde, Mehmet Kapkalı ve Walter G. Andrews'un yazdığı "Sevgililer Çağı" kitabına da Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Kitabın, Osmanlı şiir geleneğini anlama açısından en temel metinlerden olacağı, neredeyse kusursuz bir metodolojiyle yazılmış olduğu, birçok yeni bilgi içeren, eski edebiyat ve şiir okumalarına yeni bir soluk getirdiği belirtildi.

Ödül töreni, 28 Mart saat 19.00'da Bursa Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:20 Kaynak: AA

Ece Ayhan, nilüfer belediyesi, Güncel
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