Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, bu kez mutfakta değil, mikrofon başında izleyici karşısına çıktı. Kubat’ın YouTube programı “Kubat’la Studio14”e konuk olan ünlü şef, sanatçıyla birlikte iki türkü söyledi.

KUBAT’LA İKİ TÜRKÜ SESLENDİRDİ

“İki düet, bir muhabbet” konseptiyle hazırlanan programda Kubat ve Mehmet Yalçınkaya, “Beyaz Giyme” ve “Pınar Başı Bulanır” türkülerini seslendirdi. Düet görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, izleyiciler performansla ilgili farklı yorumlarda bulundu.

“TÜRKÜ SEVGİSİ NİNNİYLE BAŞLIYOR”

Programda müzikle kurduğu bağdan da söz eden Yalçınkaya, türkü sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını anlattı. Ünlü şef, “Çoğu insan türkü seviyor, genlerimizde var. Yemekteki gen anne sütüyle başlıyor. Müzik de öyle. Benim yaşlarımda, köydeki bir çocuksan anne ninnisiyle başlıyor. Şehre inerken bindiğimiz minibüste türkü çalıyor. Sen ve sana benzer dostlarımız türküyü sevdirenlerdensiniz” dedi.