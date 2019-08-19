Mehmet Topal bu hafta imzayı atıyor! | Galatasaray Transfer Haberleri

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'la bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'la bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.



Takvim'in haberine göre; Transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray şimdi de Mehmet Topal için harekete geçiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcuyla bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.



TERİM FAKTÖRÜ



İsmi son olarak Celta Vigo ve Başakşehir ile anılan Mehmet Topal'ın Fatih Terim faktörüyle Galatasaray'a geri dönebileceği ifade ediliyor.



Falcao'nun Porto günlerinden golleri;

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