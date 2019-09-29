Son Dakika Haberleri: Mehmet Yiğit Alp: "Doğruları yapmaya devam edeceğiz"
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Mehmet Yiğit Alp: "Doğruları yapmaya devam edeceğiz"

21 dakika önce

- Mehmet Yiğit Alp: "Doğruları yapmaya devam edeceğiz"TRABZON - Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu olarak doğruları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

- Mehmet Yiğit Alp: "Doğruları yapmaya devam edeceğiz"

TRABZON - Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu olarak doğruları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alp, doğruları yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Yaptığınız doğrular sonunda başarıyı da getirecek. Bugün yenersin, yarın yenilirsin bunlar hiç biri önemli değil. Biz doğruları yapacağız ve en sonunda Trabzonspor başarıya ulaşacak. Hiç bir tereddütümüz yok. İnsanların bize güvenmesi lazım. Trabzonspor'un yönetimine, hocasına inansınlar sonunda doğru yere ulaşacağız. Yönetim olarak bizim bundan bir endişemiz yok. Kimseninde bir endişesi olmasın" dedi.

Mehmet Yiğit Alp: Doğruları yapmaya devam edeceğiz

Mehmet Yiğit Alp, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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