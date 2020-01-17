Mehmetçik, çocukların karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçik, çocukların karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Mehmetçik, çocukların karne heyecanına ortak oldu

6 saat önce

Muş'ta Boyuncuk Köyü İlkokulu'nu ziyaret eden jandarma, karne alan öğrencilere hediye dağıttı.

Mehmetçik, çocukların karne heyecanına ortak oldu, System.String[]

Muş'ta Boyuncuk Köyü İlkokulu'nu ziyaret eden jandarma, karne alan öğrencilere hediye dağıttı.

İl Merkez Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Temiz ve jandarma personeli, "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanması" projesi kapsamında merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Boyuncuk Köyü İlkokulu'na geldi. Burada karne dağıttıkları öğrencilere balon, polar, çocuk dergisi ve Türk bayrağı hediye eden askerler, öğrencilerle keyifli anlar yaşadı.

Okul Müdürü Sertaş Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karne dağıtım törenine jandarma ekiplerinin katılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek "Jandarma, öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdi. Çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Yaptığı çalışmalarından dolayı jandarma personeline teşekkür ederiz. Çok güzel geçti." dedi.

Sınıf öğretmeni Şeyma Özkara da "Çok güzel bir karne dağıtım töreni gerçekleştirdik. Jandarmada çok ince düşünmüş. Bugün renkli bir gün geçirdik. Öğrencilerimiz mutlu oldu. Onlara çeşitli hediyeler getirmişlerdi." ifadelerini kullandı.

Karne dağıtım programının ardından askerler, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Panama'da bir tarikata ait kampta 7 ceset bulundu
Şeytan çıkarma ayininde 7 kişiyi işkence yaparak öldürdüler İstanbul'da 1 milyon 160 bin anne, ulaşımdan ücretsiz faydalanacak Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:11:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmetçik, çocukların karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]