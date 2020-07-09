Mehmetçik, kaplumbağalar için görevde - Son Dakika

Mehmetçik, kaplumbağalar için görevde

Mehmetçik, kaplumbağalar için görevde Elazığ'da artan sıcaklarla birlikte kara yoluna çıkan kaplumbağalar için günün belirli saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipler, sürücülerin dikkatli olması için uyarı levhaları yerleştirdi Elazığ'da artan sıcaklarla birlikte kara yoluna...

Mehmetçik, kaplumbağalar için görevde

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Elazığ'da artan sıcaklarla birlikte kara yoluna çıkan kaplumbağalar için günün belirli saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipler, sürücülerin dikkatli olması için uyarı levhaları yerleştirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da artan sıcaklarla birlikte kara yoluna çıkan kaplumbağalar için günün belirli saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sürücülerin dikkatli olması için uyarı levhaları yerleştirdi.Devriye sırasında karşılaşılan kaplumbağaların ise düzenli olarak yolun karşısına bırakıldığı belirtildi.

Elazığ- Keban kara yolunun 15 ile 25'inci kilometreleri arasında her yıl bu mevsimde kaplumbağalar yola çıkıyor. Bu durumu bilen jandarma ekipleri hem hayvanların hemde sürücülerin olumsuz bir durumla karşılaşmaması için ara ara devriye görevi yapıyor. Devriye görevinde kara yolunda kaplumbağalara rastlayan ekipler, onları alıp yolun karşısında doğal ortamına bırakıyor.Sürücülerin dikkatli olması ve hayvanların zarar görmemesi için İl Jandarma Komutanlığı ile Karayolları ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışmayla hazırlanan kaplumbağa görselli levhalar geliş ve gidiş güzergahlarda belirli yerlere asıldı.

Mevsimden dolayı bölgeden kaplumbağaların geçtiğini ve kazalara neden olabileceğini aktaran vatandaşlardan Sinan Çelik,"Hayvanların da ölmemesi için jandarmamız buraya tabela astı.Hem can kaybı, trafik kazası olmasın hem de kaplumbağalar ölmesin"dedi.

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mehmetçik, kaplumbağalar için görevde - Son Dakika
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