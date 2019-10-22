Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten Tel Abyad'a yardım eli
Son Dakika Güncel Mehmetçik'ten Tel Abyad'a yardım eli

Mehmetçik'ten Tel Abyad'a yardım eli

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da yardım faaliyetleri devam ederken, Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve EYP arama-tarama faaliyetleri devam edildiğini açıkladı.

Mehmetçik'ten Tel Abyad'a yardım eli, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da yardım faaliyetleri devam ederken, Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve EYP arama-tarama faaliyetleri devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin bir taraftan Tel Abyad'da yardım dağıtma faaliyetlerine devam ederken öte yandan Türk Komandoların Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam edildiğini duyurdu.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
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