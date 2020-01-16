Mehmetçik teröristlerin kış üstlenmesine darbe vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçik teröristlerin kış üstlenmesine darbe vurdu - Son Dakika

Mehmetçik teröristlerin kış üstlenmesine darbe vurdu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan sığınak bulundu.

Mehmetçik teröristlerin kış üstlenmesine darbe vurdu, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan sığınak bulundu. Kahraman Mehmetçik'in kar yığınları arasında yaptığı arama tarama faaliyetlerinde 18 el bombası, 500 kilogram amonyum nitrat ve 300 gram C-4 patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanında 14 Ocak 2020 Salı günü icrasına başlanan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yücel Kır operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü jelikan bidon içerisinde 18 adet el bombası, 500 kilogram amonyum nitrat, 300 gram C-4 plastik patlayıcı, 2 adet roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 40 adet büyük pil, 350 adet tüfek askı kayışı, 210 adet palaska, 15 adet terörist kıyafeti ile 500 kilogram gıda malzemesi ve çok sayıda giyim malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, el bombası, mühimmat, patlayıcı madde, amonyum nitrat ile diğer malzemeler patlayıcı madde imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında 'terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan soruşturma başlatılan A.A ve V.A. isimli şahıslar yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

(Hasan Dayan - Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

Diyarbakır, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı
Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti Ruhani: Trump geri adım attı

Son Dakika Haberleri
17:48 VALİ YERLİKAYA ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
17:48 ESKİ ERGENEKON SAVCISI MEHMET MURAT DALKUŞ "FETÖ ÜYELİĞİ" SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika
17:48 TürkAkım'dan engellilere tekerlekli sandalye - Son Dakika
17:48 Eski başyaver Özdaban'a FETÖ'den hapis - Son Dakika
17:47 Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi - Son Dakika
16:45 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:51:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmetçik teröristlerin kış üstlenmesine darbe vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]