Mehmetçik teröristlerin kış üstlenmesine darbe vurdu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan sığınak bulundu. Kahraman Mehmetçik'in kar yığınları arasında yaptığı arama tarama faaliyetlerinde 18 el bombası, 500 kilogram amonyum nitrat ve 300 gram C-4 patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanında 14 Ocak 2020 Salı günü icrasına başlanan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yücel Kır operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü jelikan bidon içerisinde 18 adet el bombası, 500 kilogram amonyum nitrat, 300 gram C-4 plastik patlayıcı, 2 adet roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 40 adet büyük pil, 350 adet tüfek askı kayışı, 210 adet palaska, 15 adet terörist kıyafeti ile 500 kilogram gıda malzemesi ve çok sayıda giyim malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, el bombası, mühimmat, patlayıcı madde, amonyum nitrat ile diğer malzemeler patlayıcı madde imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında 'terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan soruşturma başlatılan A.A ve V.A. isimli şahıslar yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

(Hasan Dayan - Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)