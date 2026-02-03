Mehmetçik Zorlu Hava Şartlarında Görevde - Son Dakika
Mehmetçik Zorlu Hava Şartlarında Görevde

Mehmetçik Zorlu Hava Şartlarında Görevde
03.02.2026 16:39
MSB, Erzincan'daki 3'üncü Ordu Komutanlığı'nın zorlu şartlarda görevini sürdürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), karargahı Erzincan'da bulunan 3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerinin zorlu hava şartlarına rağmen hudut hattındaki görevlerine aralıksız devam ettiğini gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'nin paylaşımında, kar ve dondurucu soğuğa rağmen görev yapan Mehmetçiklerin fedakarlığına dikkat çekilerek, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetinde. Onları ne kar, ne keskin soğuk ne de zorlu arazi durdurabilir" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, 3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerince hudut hatlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla zorlu hava ve arazi şartlarında keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

