Mehmetçikten, öğrencilerin mektubuna cevap - Son Dakika
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Mehmetçikten, öğrencilerin mektubuna cevap

6 saat önce

SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, kendilerine moral amacıyla mektup gönderen Ankara Şereflikoçhisar Zafer İlkokulu öğrencilerine mektupla cevap vererek, teşekkür etti.

Mehmetçikten, öğrencilerin mektubuna cevap, System.String[]
SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, kendilerine moral amacıyla mektup gönderen Ankara Şereflikoçhisar Zafer İlkokulu öğrencilerine mektupla cevap vererek, teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik, geçen yıl kendilerine mektup gönderip moral veren Şereflikoçhisar Zafer İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerine teşekkür mektubu gönderdi. Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga imzasıyla gönderilen mektupta, öğrencilerin gönderdiği mektupların büyük bir heyecan ve dikkatle okunduğu bildirildi. Mektupta, şu ifadelere yer verildi: "Göndermiş olduğunuz, minik ellerle ama kocaman yüreklerle yazılan mektuplar hepimize moral, mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur. Vatanımızın geleceğinin sizlere emanet olduğu bilinciyle hareket etmenizden gurur duymaktayız. Kendinizi sürekli geliştirerek ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağınızdan hiç şüphemiz yoktur. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde icra ettiği harekata yönelik yazmış olduğunuz mektuplar ile sağladığınız manevi destek her türlü takdirin üzerindedir. Bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve sevgiye layık olmak adına ülkemizi canımız pahasına koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz. Siz değerli öğrencilerimize, böyle evlatlar yetiştirdikleri için saygıdeğer ailelerinize, geleceğimizin teminatı siz gençleri eğiten kıymetli okul yöneticileri ve fedakar öğretmenlerimize, bu ince davranışlarından dolayı teşekkürü bir borç bilir, saygı ve sevgilerimizi sunarız."


- Şereflikoçhisarankara
Barış Pınarı Harekatı, Şereflikoçhisar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:42 Kaynak: DHA
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