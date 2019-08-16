Son Dakika Haberleri: Mekke Camii'nin temeli atıldı
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Mekke Camii'nin temeli atıldı

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı.

Mekke Camii'nin temeli atıldı, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı.

Tatkavaklı Mahallesi'ne inşa edilecek Mekke Camii'nin temeli atıldı. Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından Müftü Vekili Osman Keleş'in dua etti. Daha sonra temele ilk harç atıldı. 2650 metrekare arsa üzerine inşa edilecek caminin tabanı 955 metrekare olacak. Cami, ilçenin ikinci büyük camii olacak. Cami kısmı ikinci katta yer alacak ve balkon kısımları ile birlikte 2500 cemaat kapasitesine sahip olacak. Mekke Camii'nin en kısa sürede bitirilerek ibadete açılması hedefleniyor.

Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cemal Burhan, "Maksadımız ilçe halkına daha rahat ibadet yapabilme imkanı sunmak. Bizler başlangıcını yapalım, hayırseverlerin devamını getireceğini biliyoruz" dedi.

Temel atma törenine Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA
Mustafakemalpaşa, Tatkavaklı, Bursa, Mekke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:29 Kaynak: İHA
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