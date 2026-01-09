Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime yaptıracağım - Son Dakika
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime yaptıracağım

09.01.2026 10:07  Güncelleme: 10:12
Mekke'de gördüğü taharet musluğunu çok kullanışlı bulan bir kadın, aynı sistemi Türkiye'deki evine de yaptırmak istediğini söyleyince video sosyal medyada gündem oldu.

Mekke ziyareti sırasında gördüğü taharet musluğunu "çok kullanışlı" bulduğunu dile getiren kadın, Türkiye'de taharet musluğu olmasına rağmen "böylesinin olmadığını" belirterek aynı sistemi evine yaptırmak istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Ne güzel dertler var.
  • Bu Türkiye'de de var zaten yıllardır.
  • Bunu ilk defa görmesi enteresan...
  • Rabbim akıl ihsan etsin.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Depechs Modes Depechs Modes:
    çöp tenekesi her tarafı makyaj 30 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    oralarda gezdiğine gore tuzun kuru demekki 19 8 Yanıtla
  • emrah bakansız emrah bakansız:
    bu şimdi son dakika haberimi ???? 16 1 Yanıtla
  • Cemal akınbay Cemal akınbay:
    bizdede var gel sanada alayım 8 3 Yanıtla
  • Bir rüya null Bir rüya null:
    bence güzel.. klozeti güzelce cif camasir suyuyla yikayinca o muslukla güzelce temizlerim... ama bizim teharet musluğunu buna değişmem... o sistem bizi değilde wc yi daha güzel temizler 6 1 Yanıtla
