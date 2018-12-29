Boyabat
ilçesinde, " Mekke
'nin fethi" konferansı düzenlendi.
Boyabat Gençlik Merkezince, 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nasrullah Camisi baş imam hatibi Kahraman Şekercioğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, söz konusu milli ve manevi değerler olduğu zaman dünyayı bir tarafa bırakıp manayı hedefine koyan gençlerin yetişmesi için çalıştıklarını söyledi. Perşembe
Müftüsü Basri Bektaş, konferansta yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed
'in ayrıldıktan 8 sene sonra Mekke'ye döndüğünde Müslümanlara zulmedenlere, onları topraklarından ayıranlara, evlerine ve mallarına el koyanlara karşı, "Ey Mekkeliler, size Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum. Bugün size kınama yoktur. Korkmayın, evlerinize gidin. Ebu Süfyan'ın evine gidin, Kabe'ye gidin. Korkmayın, Muhammed geldi." dediğini anlattı.
"Mekke'nin fethinden bana ne düşer, ne ders alırım" diye düşünülmesi gerektiğini dile getiren Bektaş, şunları kaydetti:
"Hazreti Muhammed dört koldan Mekke'ye girdiğinde muzaffer bir komutan gibi değildi. Ordu
komutanının, 'Ey Mekkeliler, bugün ağlamak size, gülmek bize' demesi üzerine hemen, 'Seni ordunun başından aldım" diyen büyük peygamberdir. Mekke'nin fethi bayram günü olduğu gibi affetme günüdür. Makamı, şöhreti, parayı görüp fırıldak gibi dönenler, sizler fetihten nasibinizi alamamışsınız. Fatih Sultan Mehmet
de Peygamberimizin yolunu izleyip, İstanbul
'u fethettiğinde doğru Ayasofya
'ya gitmiştir. Biz sabırlı olacağız, çok çalışacağız, Peygamberimizin yolunu izleyeceğiz. Kinci, intikamcı olmayacağız, teslim olup, susanların üzerine gitmeyeceğiz, affetmesini bileceğiz."
Konferansın ardından Bektaş, kitaplarını imzaladı.
Programa, Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan
, Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan
, Durağan
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz
, AK Parti Durağan İlçe Başkanı Ahmet Usta
, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Tosunoğlu ile vatandaşlar katıldı.