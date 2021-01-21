Meksika'da 2014'te kaçırılan 43 öğrencinin vahşice öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika

Meksika'da 2014'te kaçırılan 43 öğrencinin öldürülüp cesetlerinin asitle eritilerek ve yakılarak yok edildiği ileri sürüldü.

Reforma gazetesinin haberine göre, ismi "Juan" olarak bilinen ve çete üyesi olduğunu söyleyen bir gizli tanık, Meksika'da 2014'teki gösteriler sırasında polis tarafından kaçırılan 43 öğrencinin askeri bir üste tutularak sorgulandıktan sonra, Guerreros Unidos isimli uyuşturucu çetesine teslim edildiğini iddia etti.

Gizli tanık, çetenin öğrencileri öldürdükten sonra bazı cesetleri asitle eriterek ve krematoryumlarda yakarak yok ettiğini, bazılarını da parçalayarak Texco şehri yakınlarında boş araziye attığını ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığı, gizli tanığın bu ifadesinin dava dosyasının bir parçası olduğunu doğruladı fakat olayın gerçek olup olmadığı konusunda yorum yapmadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 43 öğrencinin 2014 yılında ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde kaçırılmasıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle asker ve polisler hakkında tutuklama emri çıkarıldığını duyurmuştu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise aralarında asker ve polislerin olduğu 25 kişi hakkında tutuklama emri verildiği ifade edilmişti.

Devlet Başkanı Obrador, Aralık 2018'de, kaybolan 43 öğrenciyle ilgili tahkikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) uzmanlar, Mart 2019'da 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya gitmişti.

İşkence iddiaları

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.

Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu duyurmuştu.

Guerrero eyaletinin Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te protestocu öğrenciler ile polis arasında yaşanan şiddet olaylarında, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

IACHR tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.