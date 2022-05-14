Meksika'da, fabrikadaki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Meksika'da, fabrikadaki yangın paniğe neden oldu

14.05.2022 20:50

- Meksika'da, fabrikadaki yangın paniğe neden oldu Meksika'nın Puebla eyaletindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölge halkı panik yaşarken yetkililer, bazı vatandaşların evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.

- Meksika'da, fabrikadaki yangın paniğe neden oldu

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Puebla eyaletindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölge halkı panik yaşarken yetkililer, bazı vatandaşların evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.

Meksika'nın Puebla eyaletinin başkenti Puebla'ya bağlı San Andres Cholula ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler bölge halkında paniğe neden oldu. Fabrikada çıkan yangına müdahale etmek için San Andres Cholula Belediyesinin itfaiye ekipleri, eyalet itfaiyesi ve çevredeki Puebla ve San Pedro Cholula şehirlerindeki itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.

Yetkililer, fabrikada çıkan yangının çevredeki evleri tehdit etmesi üzerine bölgede yaşayan bazı vatandaşların evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Mobilya fabrikasındaki yangın saatler süren çalışma sonucu söndürülürken yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde ise fabrikada çıkan yangın sırasında patlama yaşandığı görülüyor.

Meksika'da, fabrikadaki yangın paniğe neden oldu
Meksika'da, fabrikadaki yangın paniğe neden oldu
Meksika'da, fabrikadaki yangın paniğe neden oldu
Meksika'da, fabrikadaki yangın paniğe neden oldu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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