Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü

MEXICO Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, ülkenin kuzey bölgesindeki göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen Enstitü yetkilisi, Meksika ile ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentindeki gözetim merkezinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 39 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yerel medya kaynaklarındaki görüntülerde, gözetim merkezinin önünde birçok itfaiye aracı ve ambulansın yanı sıra yerde örtü altında cesetler yer alıyor.

Meksika savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve bölgeye müfettişler sevk ettiği belirtildi.