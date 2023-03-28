Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü - Son Dakika
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Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü

28.03.2023 14:05
Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü

MEXICO Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, ülkenin kuzey bölgesindeki göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

MEXICO Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, ülkenin kuzey bölgesindeki göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen Enstitü yetkilisi, Meksika ile ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentindeki gözetim merkezinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 39 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yerel medya kaynaklarındaki görüntülerde, gözetim merkezinin önünde birçok itfaiye aracı ve ambulansın yanı sıra yerde örtü altında cesetler yer alıyor.

Meksika savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve bölgeye müfettişler sevk ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Ciudad Juarez, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü - Son Dakika
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