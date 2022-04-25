Meksika'da kadınlar şiddete tepki için sokaklara döküldü - Son Dakika
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Meksika'da kadınlar şiddete tepki için sokaklara döküldü

25.04.2022 04:51
Meksika'da kadınlar şiddete tepki için sokaklara döküldü

Meksika'da kadınlar, son zamanlarda yeniden artan kadın cinayetleri nedeniyle gösteri düzenledi.

Meksika'da kadınlar, son zamanlarda yeniden artan kadın cinayetleri nedeniyle gösteri düzenledi.

Başkent Meksiko ile en büyük ikinci kent Monterrey'de meydanlara çıkan kadın örgütleri, şiddete tepki göstererek, yetkililere adalet çağrısında bulundu.

Meksiko'nun en büyük caddesi La Reforma'da yürüyüşe geçen gruplar, Bağımsızlık Meleği Anıtı'nın önünde bir araya gelip kadın cinayetleri ve erkek şiddetini protesto etti.

Özellikle 21 Nisan'da ülkenin kuzeyinde ölü bulunan 18 yaşındaki Debanhi Escobar cinayetini kınayan sloganlar atan gruplar, suçluların derhal bulunmasını istedi.

Meksika'nın sadece Nuevo Leon eyaletinde, yılbaşından bu yana en az 30 kadının cinayete kurban gittiği bildirildi.

Escobar, 9 Nisan'da bir taksiden indikten sonra ortadan kaybolmuş ve cesedi Nuevo eyaletindeki yolda bulunmuştu.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

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Togo Cumhuriyeti, Meksiko, Adalet, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da kadınlar şiddete tepki için sokaklara döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da kadınlar şiddete tepki için sokaklara döküldü - Son Dakika
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