Voleybolcu ve öğretmen çift, teşhir ürünü bilgisayar çaldı - Son Dakika
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Voleybolcu ve öğretmen çift, teşhir ürünü bilgisayar çaldı

Voleybolcu ve öğretmen çift, teşhir ürünü bilgisayar çaldı

İzmir'de, büyük kulüplerin erkek voleybol takımlarında da 'smaçör' olarak oynadığı öğrenilen Ç.Ö. ile sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen D.A., bir elektronik mağazasından teşhir ürünü bilgisayarı çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Ç.Ö. ve D.A.'nın Antalya ve Bursa'da da aynı suça karıştığı ileri sürülürken; çalıntı 1 bilgisayar, 1 kamera ve 1 akıllı saat teslim ettikleri öğrenildi.

06.05.2024 09:13  Güncelleme: 09:18
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İzmir'de, büyük kulüplerin erkek voleybol takımlarında da "smaçör" olarak oynadığı öğrenilen Ç.Ö. (38) ile sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen D.A.(38), bir elektronik mağazasından teşhir ürünü bilgisayarı çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Ç.Ö. ve D.A.'nın Antalya ve Bursa'da da aynı suça karıştığı ileri sürülürken; çalıntı 1 bilgisayar, 1 kamera ve 1 akıll saati teslim ettikleri öğrenildi.

TESLİM OLDULAR

İddiaya göre, daha önce büyük kulüplerin de aralarında olduğu birçok takımda 'smaçör' olarak voleybol oynadığı öğrenilen Ç.Ö. ile Bursa'daki bir okulda öğretmenlik yaptığı ileri sürülen sevgilisi D.A., otomobil kiralayarak İzmir'e geldi. Ç.Ö. ile D.A., Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezine gitti. Ç.Ö. ile D.A.'nın alışveriş merkezinde uğradığı bir elektronik mağazasından, saat 19.00 sıralarında teşhir olarak kullanılan bir bilgisayarın olmadığı yönünde ihbar verildi. Harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, D.A.'nın saat 18.00 sıralarında teşhir olarak kullanılan bilgisayarın alarmını sökerek çaldığı tespit edildi. Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan polis, şüphelilerin geldiği otomobilin kiralık olduğunu belirlerken, telefon ile şüphelilere ulaştı. Kurulan iletişim sonucunda, polis şüphelilerin İzmir'e geldiklerini ve emniyete teslim olacaklarını bilgisini aldı. Olaydan bir gün sonra İzmir'e geri dönen Ç.Ö. ve D.A., Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan, polis merkezine teslim olan Ç.Ö. ve D.A.'nın İzmir, Antalya ve Bursa'da da mağazalardan elektronik eşya hırsızlığı yaptığı ileri sürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, çalıntı 1 bilgisayar, 1 kamera ve 1 akıllı saati teslim etti. Gözaltına alınan şüphelilerden D.A. Bursa'da öğretmenlik yaptığını, hırsızlık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Ç.Ö.'nün yapılan kontrolünde ise taksirle yaralama, açıktan hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve birçok dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, bir internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda, Ç.Ö.'nün Voleybol Fedarasyonu'nun adını kullanarak yarı fiyatına elektronik cihaz getireceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı, dolandırılan kişinin ise dava açtığı paylaşımlar ortaya çıktı. Ç.Ö. ve D.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Voleybolcu ve öğretmen çift, teşhir ürünü bilgisayar çaldı - Son Dakika

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