Meksika\'dan Küba\'ya 814 Ton Yardım

MEKSİKA, Latin Amerika ülkeleriyle dayanışma politikasını sürdürdüğünü belirterek, Küba'ya 814 tondan fazla insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un talimatı doğrultusunda Meksika Donanmasına ait Papaloapan ve Isla Holbox adlı iki lojistik destek gemisi, Küba halkına yardım ulaştırılmak üzere yola çıktı. Açıklamada, gıda maddeleri ile kişisel hijyen ürünleri dahil 814 tondan fazla yardım malzemesi taşıyan gemilerin yaklaşık 4 gün içinde Küba'ya ulaşmasının beklendiği bildirildi. Gönderilmeyi bekleyen 1500 tondan fazla süt tozu ve fasulye daha bulunduğu kaydedilen açıklamada, Meksika'nın başta Küba olmak üzere Latin Amerika halklarıyla dayanışma geleneğini sürdürdüğü vurgulandı.