Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Joe Biden ile görüştü - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biden ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Başkan Biden saygı dolu ve nazikti. Göç, Kovid-19 ve sağlık konularına yönelik iki ülke ilişkilerini ele aldık. Aynı zamanda iki devletin sağlığı ve yararı için iş birliğini konuştuk, Bütün bunlar ülke ve halklarımız için ilişkilerin iyi olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Biden, görevindeki ilk gününde Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik de bir kararname imzalamıştı.

Lopez Obrador, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'ye göç politikasında önemli reformlar yapma çağrısında bulunmuştu.