Meksika'da gökyüzünde süzülen koni şeklindeki parlak cisim, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Çok sayıda kişi cep telefonlarına sarılarak görüntüleri kaydederken, sosyal medyada cismin UFO olabileceğine yönelik yorumlar yapıldı. Ancak görüntülerle ilgili araştırmalarda dikkat çeken farklı bir açıklama ortaya çıktı: Parlak oluşumun, SpaceX'in Starship roketinin test uçuşuyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

UFO OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

13 Kasım Cuma akşamı Meksika'nın farklı bölgelerinde görülen parlak oluşum, özellikle Meksiko, Puebla ve Chiapas eyaletlerinde kaydedildi. Gökyüzünde yavaşça ilerleyen, koni veya yelpaze şeklini andıran ışıkların görüntüleri kısa sürede yayıldı. Bazı vatandaşlar bunun tanımlanamayan uçan cisim (UFO) olduğunu düşünürken, görüntüleri kaydedenler cismin büyüklüğüne ve hareketine dikkat çekti.

GİZEMLİ GÖRÜNTÜNÜN NEDENİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemelerde, görüntülerdeki ışıkların SpaceX tarafından geliştirilen Starship uzay aracının 15'inci test uçuşuyla bağlantılı olduğu belirlendi. Teksas'taki Starbase üssünden fırlatılan araç, uçuş sırasında Meksika'nın farklı bölgelerinden görülebildi.

Uzmanların "denizanası etkisi" olarak adlandırdığı optik olay, roketin yüksek irtifada bıraktığı gazların Güneş ışığını yansıtmasıyla oluşuyor. Yeryüzünde hava kararmış olsa bile yüksek irtifadaki gazlar Güneş ışığı almaya devam ediyor. Bu durum, gökyüzünde koni, yelpaze veya denizanasını andıran parlak bir görüntü oluşturuyor.

STARSHIP 26 UYDUYU YÖRÜNGEYE TAŞIDI

Starship'in 15'inci test uçuşunda 26 Starlink V3 uydusunun yörüngeye yerleştirilmesi hedeflendi. Uzay aracı yörüngeye ulaşarak uydu dağıtımını gerçekleştirirken, Super Heavy adlı roket güçlendiricisinin geri dönüş ve yakalama aşaması planlandığı gibi tamamlanamadı. Güçlendirici, Meksika Körfezi üzerinde imha edildi. Starship ise Dünya çevresinde 14 tur attıktan sonra Teksas'taki üssüne geri döndü.