Son Dakika Haberleri: Meksikalı Vali Göreve Geldikten 10 Gün Sonra Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
BBC

Meksikalı Vali Göreve Geldikten 10 Gün Sonra Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

18 dakika önce

Martha Erika Alonso, Meksika'nın en kalabalık eyaletlerinden Puebla'nın valisiydi.

Meksikalı Vali Göreve Geldikten 10 Gün Sonra Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti, System.String[]
Meksika'nın en kalabalık eyaletlerinden Puebla'nın valisi Martha Erika Alonso göreve geldikten 10 gün sonra, içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kazada, Alonso'nun eşi Senatör Rafael Moreno Valle de yaşamını yitirdi.

Meksika medyasının aktardığına göre kaza, helikopterin Puebla eyaletinde havalanmasından kısa bir süre sonra meydana geldi.

Merkez sağ parti PAN üyesi olan 45 yaşındaki Alonso, Puebla eyaletinin ilk kadın valisiydi.

Alonso'nun ölümü Meksika'nın yeni devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador tarafından da doğrulandı.

Alonso, çekişmeli geçen seçimlerin sonucunda Devlet Başkanı Obrador'un favori adayını geride bırakıp 14 Aralık'ta eyaletin valisi olmuştu.

Pueblo eyaleti Meksika'nın nüfusu en çok olan eyaletlerinden biri.

Meksika'da 2011 yılında da İçişleri Bakanı Francisco Blake Mora da helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.

Bu yılın başında da bir bakanın helikopterinin kalabalık bir alana düşmesi sonucu 13 kişi ölmüştü.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:21 

Puebla, Meksika, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadın, Platonik Aşığı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı! Vücuduna 80 Dikiş Atıldı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye Düşmemeye Gelmiş Erman Toroğlu: Fenerbahçeliler, Ersun Yanal'a Çok Umut Bağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 04:39:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksikalı Vali Göreve Geldikten 10 Gün Sonra Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]