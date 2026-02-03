Melek Hanım'ın El İşi İle Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Melek Hanım'ın El İşi İle Başarı Hikayesi

03.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

65 yaşındaki Melek Zekeriyabeyoğlu, el sanatlarıyla emekli oldu ve gençlere ilham veriyor.

SAMSUN'da yaşayan Melek Zekeriyabeyoğlu (65), çocukluğundan bu yana yaptığı el işi sanatından elde ettiği gelirle emekli oldu. Zekeriyabeyoğlu, "Köyde bir kız çocuğu dünyaya gözlerini açtığında, eline aldığı ilk şey iğne ve iplik olur. Benim geçmişim de böyleydi. Elimin emeğiyle, sanatımla emekli oldum. Hayatım güzelleştiö dedi.

Samsun'da 16 yaşından beri el sanatlarıyla ilgilenen Melek Zekeriyabeyoğlu, çeyiz ürünlerinin yanı sıra fular ve bandanalar, gözlük zincirleriyle ev süslemelerinde kullanılan panolar yaptığını söyledi. Yaptığı el işlerinden elde ettiği gelirle emekli olabildiğini, azimle ve emekle, kadınların her şeyi başarabileceğini vurgulayan Zekeriyabeyoğlu, "Bu noktaya gelene kadar çok fedakarlık yaptım. Hiçbir kadın, hiçbir genç kız için yol düz değildir, hep ileriye yürürken hayal kırıklıkları, mücadeleler, olmazlar yaşanır. Ben de yaşadım ama her sabah kalktığımda kendime şunu söyledim. Daha iyi olacağım, daha başarılı olacağım. Hayal kırıklığına yer yok. 16 yaşımda bu işi başarılı şekilde yapıyordum, bugün 65 yaşındayım" diye konuştu.

'ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Köyünde geçirdiği çocukluk yıllarında el işi yapmaya başladığını dile getiren Zekeriyabeyoğlu, "Köyde çocukken el işi yaparak, Çarşamba ilçesine bağlı bir köyde büyüdüm. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Çiçek Oya bölümüne kursiyer olarak gidip gelirken, bir atölye şefim bendeki yeteneği fark etti. Bunun üzerine beni, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nün tüm okul kapsamında açtığı 2 yıllık bölümüne yönlendirdi. O eğitimi başarıyla tamamladım ve bu hayata böyle adım attım. Benim doğup büyüdüğüm köyde bir kız çocuğu dünyaya gözlerini açtığında, eline aldığı ilk şey iğne ve iplik olur. Hayata iğne oyasıyla başlanır. Benim geçmişim de böyleydi. Kendimi o okulda geliştirerek bugünlere geldim. Hayatımda 'iyi ki' dediğim çok şey var ama en başta o okulda tanıdığım atölye şefim ve öğretmenlerim geliyor. İşe klasik, halka hitap eden çeyiz anlayışıyla başladım. Sonrasında süslemeler, dekoratif çalışmalar, eve hitap eden ev süsleri geldi. Bugün hala çeyiz ağırlıklı çalışıyorum ama artık gençlere de hitap ediyorum. Genç kızlara yönelik ürünler yapıyorum. Özellikle severek hazırladığım kına takımlarım var. Yöremizde 'çember' denilen, annelerimizin ve ninelerimizin başlarını örttüğü başörtüler, kına takımları, namaz başörtüleri. Bugün ise gençlere yönelik fularlar, bandanalar, gözlük zincirleri ve ev süslemelerinde kullanılan panolar üretiyorum. Bu işle emekli oldum. Ne mutlu bana. Elbette destek olanlar oldu ama ben elimin emeğiyle, sanatımla emekli oldum. Hayatım güzelleşti, daha da güzelleşecek. Gözüm gördüğü, sağlığım elverdiği sürece üretmeye devam edeceğim. Toplumda çok yetenekli genç kızlar, gelinler, teyzeler, nineler var. Benim dalım iğne oyası ama her alanda yetenekli insanlar var. İstiyorum ki herkes emeğinin karşılığını bulsun" diye konuştu.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Melek Hanım, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melek Hanım'ın El İşi İle Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:54
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:00:26. #7.11#
SON DAKİKA: Melek Hanım'ın El İşi İle Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.