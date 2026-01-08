Meler, 4. Derbiyi Yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Meler, 4. Derbiyi Yönetecek

Meler, 4. Derbiyi Yönetecek
08.01.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA hakemi Halil Umut Meler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 4. kez görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 4. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alacak.

Turkcel Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 defa sahadan galip ayrıldı.

Meler, bu sezon Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynadığı maçı yönetirken, Fenerbahçe'nin de Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile yaptığı müsabakada düdük çaldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Halil Umut Meler, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meler, 4. Derbiyi Yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:45
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham’ın hareketleri gülümsetti
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti
20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:53:46. #7.11#
SON DAKİKA: Meler, 4. Derbiyi Yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.