Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı
7 aylık hamile olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, Harbiye'de doğum öncesi son kez konser verdi. Konserden önce bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıklayan Şahin, bir erkek bebek beklediğini söyledi.
7 aylık hamile olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, Harbiye'de doğum öncesi son kez konser verdi. Konserden önce bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıklayan Şahin, bir erkek bebek beklediğini söyledi.
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