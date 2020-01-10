Melikgazi Belediyesi gazeteciler için ağaç dikti - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi gazeteciler için ağaç dikti

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri'deki medya kurumları adına ağaç dikildi.

Melikgazi Belediyesi gazeteciler için ağaç dikti, System.String[]

Melikgazi Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri'deki medya kurumları adına ağaç dikildi.

Erenköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Basın için Ağaçlandırma Alanında Ağaç Dikme" etkinliğine çok sayıda gazeteci katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Palancıoğlu, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "İlçede bazı alanlardaki görüntü kirliliğini kaldırmak için ağaçlandırma çalışması başlattık. Bu kapsamda 10-25 yaşındaki ağaçları kanal boyuna dikiyoruz. İlkbaharla beraber burada güzel bir görüntü oluşacak. Ayrıca basın kurumlarının isimlerinin yer aldığı ağaçları dikmiş olduk. Allah bu ağaçlar sürdüğü sürece bizim iyi işler yapmamızı nasip etsin. Ağaç dikimi herkes için hayırlı olsun." diye konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da Melikgazi Belediyesi tarafından Kayseri'deki tüm medya kurumları adına ağaç dikimi gerçekleştirildiğini ve Belediye Başkanı Palancıoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca Anadolu Ajansı adına da bir ağaç dikimi gerçekleştirildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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