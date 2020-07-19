Melikgazi Belediyesinden kurban kesim kursu - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi kurban kesim kursu açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kursa katılacaklara kurbanlık hayvanlara kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale bilgileri anlatılıyor.

Teorik eğitimin ardından katılımcılara uygulamalı olarak kurban kesimi gösteriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kursta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Kursun toplam 20 saat sürdüğünü aktaran Palancıoğlu, "Kurban kesimini usulüne uygun olarak öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza iş sağlığı ve güvenliği, kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri ve önemi, kurban kesim işlemi gibi dersler veriliyor. Pandemi süreci dolayısıyla tüm tedbirlere ve sosyal mesafe kurallarına ayrıca özellikle dikkat ediliyor. Bu kapsamda Rabb'im herkesin kurbanını kabul etsin." ifadesini kullandı.