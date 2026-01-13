Melikgazi'de 2025'te 4 Bin Nikah Kıyıldı

Melikgazi Belediyesi evlendirme şefliği tarafından 2025 yılında 4 bin çiftin nikahı kıyıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl yoğun bir nikah trafiği yaşandı.

Geçen yıl yenilenerek Mihrimah Sultan Nikah Salonu ve Mimarsinan Nikah Salonu adıyla hizmet vermeye başlayan salonlarda 4 bin nikah işlemi gerçekleştirildi.

Özel günlerden 05.05.2025 tarihinde 60 nikah, 25.05.2025 tarihinde ise 40 nikah kıyılarak Melikgazi Belediyesi, il genelinde en fazla nikah kıyan belediye oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, evlenen tüm çiftlere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bu yıl da binlerce nikaha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

" Evlilik, hayatın en önemli dönüm noktalarından biridir. Aile kurmak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek büyük bir sorumluluktur. Melikgazi Belediyesi olarak çiftlerimizin en mutlu günlerine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2025 yılında yenileyerek modern ve nezih bir görünüme kavuşturduğumuz Mihrimah Sultan ve Mimarsinan Nikah Salonlarımız, vatandaşlarımızdan büyük beğeni aldı. Evlenmek isteyen vatandaşlarımız nüfus cüzdanı, fotoğraf ve sağlık raporu ile birlikte Melikgazi Belediyesi Evlendirme Şefliğimize başvuruda bulunabilirler. Tüm çiftlerimize hayırlı, mutlu ve uzun ömürlü evlilikler diliyorum."