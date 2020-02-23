Melikgazi'de 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Melikgazi'de 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Paşalı Caddesi Gizem Sokak'taki tek katlı evde ailesi ile yaşayan Murat Batgı'yı kahvaltıya çağırmak için odasına giren annesi, oğlunun hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalede Batgı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberi alan Batgı'nın yakınları ve komşuları üzüntü yaşadı.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Batgı'nın kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belirlenecek.

Melikgazi'de 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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