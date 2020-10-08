Melikgazi'de 81 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi yapılacak - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'nin en büyük projelerinden birisi olan Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 3 blok 81 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim yapılacak.

Melikgazi Belediyesi açık otoparkında 9 Ekim Cuma saat 16.00'da yapılacak olan anahtar teslim töreninde dairelerin sahipleriyle buluşacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'miz için önemli yatırımlar yaparak kentsel dönüşüm projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümlerde, Kazım Karabekir'de bulunan 81 anahtarı 81 ailemize teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Tüm sosyal donatıları ile güzel bir ortam hazırlayacağız. Melikgazi Belediyemiz kentsel dönüşüm konusunda sadece Kayseri'de değil Türkiye'de de en önemli işlevi yapan belediyelerden bir tanesi. İnşallah Rabbim ağız tadıyla oturmayı nasip etsin." dedi. - KAYSERİ