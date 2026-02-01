Melikgazi'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Melikgazi'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Müjdesi

01.02.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Palancıoğlu, çocuklar için Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi projesinin açılışını duyurdu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yakın zamanda hayata geçecek olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, projenin açılışını çok yakında gerçekleştireceklerini ifade etti.

Çocuklar için çok güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Zaman geçirecekleri, çeşitli eğitimler alacakları ve özellikle akıl-zeka oyunlarını 15 gün oynayıp tekrar iade edebilecekleri güzel bir mekan. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Belsin Kürsü tramvay durağında hayata geçiriyoruz. Buradaki tecrübemize göre de mahallelerimizde bu projeyi yaygınlaştırmayı istiyoruz. Hepimizin en önemli değeri evlatlarımız. Evlatlarımızın geleceği bizler için çok önemli. Onlara yönelik projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Anafartalar Mahallesi'nde hayata geçecek proje ile çocuklar oyuncaklarla dilediğince oynayabilecekleri gibi çok sevdikleri oyuncakları 15 günlüğüne ödünç alabilecek.

Drama ve tiyatro eğitimi verilecek tesiste çocuklar masal dinleyip çizgi film izleyebilecek.

Tesisin üst katında yer alan Akıl Küpü Kütüphanesi ise ilkokul ve ortaokul öğrencileri için tasarlanırken kafeteryada ebeveynler çocuklarını bekleyebilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Melikgazi'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 14:29:28. #7.11#
SON DAKİKA: Melikgazi'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.