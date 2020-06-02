Melikgazi'ye 2 ayrı sağlık merkezi kazandırılacak - Son Dakika

İlçenin birçok noktasında sağlık yatırımlara hayat verecek olan Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe ve Sakarya Mahallesi olmak üzere iki mahallede Aile Sağlığı Merkezi yapacak.



İlçede ihtiyaç olan yerlerde sağlık yatırımlarını hayata geçireceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak koştur koştur hizmet ediyoruz. Asli görevimiz olmayan sağlık ocağı, okul, cami, kuran kursu yapımı gibi yatırımları vatandaşlarımızın konforunu artırmak, ihtiyaçlarını gidermek için hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Hayırseverlerimizle beraber bir tane Sakarya Mahallesi'ne Süheyla Kantarcı Sağlık Ocağı yapacağız. Bir tane de Tınaztepe'ye Ahmet-Selahattin Sarıalp Sağlık Ocağı yapacağız. Şuanda temeli atılma aşamasında" dedi.



Kısa zaman içinde yapılacak olan sağlık merkezleri ile ilgili bilgi veren Dr. Palancıoğlu şöyle konuştu:



"Tınaztepe Mahallesinde hayırseverimiz ile yapacağımız Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi 2 milyon TL'ye mal olacak. Bu sağlık merkezinde 7 hekim, 1 adet laboratuvar, tıbbı müdahale odası, aşı-bebek izleme odası, gebe takip odası ve poliklinikler olacak. Bir diğer 3 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçecek olan Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi projemizi de Sakarya Mahallemizde hayata geçireceğiz. İçinde 7 hekim, 1 adet laboratuvar, tıbbı müdahale odası, aşı-bebek izlem odası, gebe takip odası ve poliklinikler olacak. Sağlıklı Hayat Merkezinde ise diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve uygulama salonu, KETEM (kanser tarama) cihazı mamografi, gebe bilgilendirme odaları, sigara bıraktırma odası ve eğitim salonu (30 kişilik) bölümlerden oluşacak. Böylece büyük bir sağlık yatırımı Melikgazi'mizde hayata geçecek. İlçemize, şehrimize hayırlı olmasını dilerim." - KAYSERİ