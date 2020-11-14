Melis Sezen: Derin'i seven ve destek verenler de var
14.11.2020 07:33
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı "Sadakatsiz", hikayesi ve oyunculuklarıyla ekrana damga vurdu.
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı "Sadakatsiz", hikayesi ve oyunculuklarıyla ekrana damga vurdu. Reyting listesinin zirvesine yerleşen dizide evli bir adamla aşk yaşayan ve hamile kalan genç bir kızı canlandıran Melis Sezen, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi.
"Dizimiz çok beğenildi. Bunu reytinglerde de görüyor ve çok mutlu oluyoruz" diyen Sezen, "Derin için sosyal medyada sert yorumlar yapıldı. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet ama Derin'i seven ve destek veren yorumlar da okudum. Önemli olan dizinin beğenilmesi ve ben çok mutluyum."
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